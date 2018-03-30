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09:16
Победительницей конкурса красоты «Мисс Тверь-2018» стала студентка ТвГУ Татьяна Пачиско
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07:47
В Тверской области прощание с мартом пройдет под солнцем, снегом и дождем
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20:37
В Твери пустят дополнительные автобусы
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19:43
В больнице Твери из-за отсутствия надлежащего лечения умер мужчина
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18:30
В Старице сгорел жилой дом
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17:24
В Твери сегодня задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
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14:38
Сегодня в Тверь съедутся химики со всей области
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14:19
На чемпионате России по шорт-треку 6 спортсменов Верхневолжья борются за победу
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13:44
Воинские захоронения в Тверской области начали приводить в порядок
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13:13
На тверском аэродроме Мигалово летчики начали подготовку к параду на Красной площади
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12:37
Жители сразу двух районов Твери останутся сегодня без отопления и горячей воды
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12:28
В Тверской области этой ночью произошла серьезная авария
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11:29
Надежда Бабкина рассказала телеканалу Россия 1 Тверь о том, как сохранить себя в нужной форме
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09:12
Спортсмены Тверской области вернулись с чемпионата России по универсальному бою (лайт) с золотом и бронзой
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18:35
Солист тверской группы «Дежа Вю» Илья Быков выиграл федеральный грант на гастрольный тур
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17:13
Сегодня в Военном Комиссариате Тверской области прошли плановые сборы
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13:25
Сегодня в межмуниципальном транспорте в Твери подорожает проезд
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13:19
Сегодня тверичане могут проконсультироваться по вопросам невыплаты заработной платы
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12:59
Сегодня в Молоковском районе будет работать мобильная медицинская бригада
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12:50
На трассе М-10 в Тверской области иномарка врезалась в ограждение и съехала в кювет
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09:21
В копилке тверитянки Натальи Непряевой три медали Чемпионата России по лыжным гонкам
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08:14
Тверская библиотека им. Горького отмечает юбилей писателя, имя которого носит с 1935 года
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16:25
Жители Верхневолжья могут помочь семьям погибших и пострадавших при пожаре в Кемерове
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15:04
150 лет назад родился культовый советский писатель Максим Горький
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14:11
Селигер вошел в ТОП-5 мест для путешествий на майские праздники
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13:17
Досрочный ЕГЭ по иностранным языкам пройдёт сегодня в школах Твери
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13:01
Весна в Тверской области снова откладывается
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09:51
В центре Твери частично обрушилась стена жилого дома, следственный комитет проводит проверку
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08:56
Сегодня в России день общенационального траура
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20:55
В Твери полицейские пресекли сбыт наркотических средств в особо крупном размере
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18:43
В центре Твери водитель маршрутки сбил женщину-пешехода
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17:31
В Твери молодой мужчина вышел из дома и пропал
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17:30
Тверская лыжница Наталья Непряева стала чемпионкой России
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17:00
Двое тверичей победили в 17 открытом кубке центра боевых искусств «Кайман»
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16:30
Определены первые участники рок-фестиваля «Нашествие-2018»
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16:05
Сегодня в Твери пройдет митинг памяти жертв пожара в Кемерове
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15:46
В Твери обсудили готовность Верхневолжья к пожароопасному периоду
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13:51
Владимир Путин объявил 28 марта днем траура в связи с трагедией в Кемерове
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13:20
Сегодня отмечается Международный день театра
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12:51
В Твери проезд Швейников затопило кипятком
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12:27
В Тверских храмах отслужили панихиды по погибшим во время трагедии в Кемерово
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11:33
В Тверской области полицейские задержали дачного вора по горячим следам
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07:34
Роботурнир собрал в Твери 22 команды студентов и школьников
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18:25
В Старицком районе задержаны трое браконьеров
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17:49
У мигрантов в Твери изъяли крупную партию героина
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17:30
Губернатор Тверской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
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16:03
Педагог Елена Кононова из Удомли одержала победу в конкурсе им. Л.С. Выготского
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15:17
В Тверской области пьяный 18-летний водитель врезался в дерево
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15:02
Сегодня на водоемы тверского региона выйдут проверяющие
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14:27
В Твери стартуют студенческие весны - фестивали творчества и юмора
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13:20
Сегодня начинается вербная неделя
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13:10
Ученики большинства тверских школ отправились на весенние каникулы
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08:59
В Тверской областной библиотеке им. Горького фотохудожник Вадим Дорохин расскажет о своем творчестве
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22:06
Проект «Песни без слов» Тверского колледжа культуры доказал, что любовь побеждает всегда
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20:05
В Тверской области резко ухудшилась погода
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19:38
В Твери судебный пристав Виталий Петров спас тонущего 10-летнего мальчика
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09:14
В Твери автоледи на Ниссане устроила аварию с тремя автомобилями
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07:47
Воскресный день порадует жителей тверского региона солнцем и теплом
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18:18
В Твери столкнулись два автомобиля, пострадавших отправили в больницу
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12:15
Пролетарские «Тверичане» отметят 50-летний юбилей зажигательными танцами
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11:14
В Тверском медицинском колледже пройдет День открытых дверей
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08:47
В Твери на один час отключат электричество
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07:37
В Тверской области погода выходных обойдется без существенных осадков
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20:45
Тверские бойцы, работающие на установках «Смерч», проходят тактические учения
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18:42
Природа Тверского края теперь запечатлена на стенах одной из станций московского метро
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17:53
В Тверской области пропали две девочки-подростка
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17:05
В Твери молодой человек прошелся по пролетам Старого Моста
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15:27
В Ржеве выбирают объекты, которые войдут в программу благоустройства
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15:01
В налоговых инспекциях Тверской области пройдет день открытых дверей
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13:15
Сегодня профессиональный праздник отмечают метеорологи
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12:35
В Заволжском районе Твери сгорела иномарка
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12:09
В Ржеве на пожаре погиб мужчина
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09:17
Фотовыставка «Зеркало времени» расскажет тверитянам о прошлом
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21:27
«Розовая пантера Бэби» привезла в Тверь золотые медали
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19:15
Сотрудники ГИБДД начали проверку недобросовестных водителей маршрутных автобусов Твери
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18:51
В Тверской области пассажирский поезд сошел с рельсов
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16:46
Тверь вошла в ТОП-10 столиц субьектов РФ, проголосовавших за Владимира Путина
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15:00
В ботаническом саду Тверского госуниверситета пройдет дегустация тропических плодов
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14:07
На реках и озерах Тверской области начинается нерест рыб
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13:49
В День воды во всем мире говорят о сохранении источника жизни – пресной воды
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13:07
Студенты ТвГУ проверили учащихся школы-интерната №3 на прочность
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12:26
В Твери при столкновении двух иномарок пострадал водитель
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12:13
Сильный пожар произошел в ночь с 21 на 22 марта в Спировском районе
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08:07
В Тверскую область вернулся мокрый снег
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22:04
На трассе М-10 ограничат движение транспорта
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16:43
Жители тверского микрорайона Соминка оказались в центре коммунальной аварии
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13:41
Тверская лыжница Наталья Непряева выиграла юниорский зачет Кубка мира по лыжам
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13:16
В Твери состоится торжественное открытие 26 международного фестиваля «Бах-Вивальди»
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10:58
Медведь-авиатор Мансур, живущий на аэродроме под Зубцовом, вышел из зимней спячки
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10:40
Игорь Руденя прокомментировал итоги избирательной кампании Президента Российской Федерации
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09:07
В Твери управляющая компания ответит за разбитую иномарку
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08:17
Настоящая весна спешит в Тверскую область
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20:31
Волонтеры спасли крольчат, сидевших ночью на обочине дороги рядом с деревней Александровка
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20:07
В Твери на Привокзальной площади снесли кафе «Чайхана»
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20:05
В Нелидове полицейские обнаружили склад с поддельным алкоголем
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19:08
В центре Твери на женщину упал снег со льдом, следственный комитет проводит проверку
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16:37
В Афганистане задержан житель Тверской области, находящийся в международном розыске
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16:24
Подготовку к паводку сегодня обсуждают на заседании правительства Тверской области
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15:51
Ближайшие годы 20-летний житель Тверской области может провести в тюрьме
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13:30
Тверь станет участником всемирной акции «Час Земли»