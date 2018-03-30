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Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Тверь» (областное ТВ и Радио)
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В Твери продолжаются рейды скрытого патрулирования за маршрутными такси
30.03.2018 20:31 57
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Вести - Тверская область
Сб, 31 Марта 2018
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11.03.2018 12:38
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30.03.2018 18:08
Интервью с Павлом Антиповым
29.03.2018 11:34
Интервью с Алексеем Зинатуллиным
23.03.2018 19:04
23 марта - Всемирный День метеорологии
23.03.2018 18:08
22 марта - Всемирный день водных ресурсов
22.03.2018 11:19
Интервью с Владиславом Жуковым | Итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью»
21.03.2018 11:14
Интервью с Андреем Соколовым | День защиты прав потребителей
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30.03.2018 20:31
57
В Твери продолжаются рейды скрытого патрулирования за маршрутными такси
30.03.2018 20:23
67
В Тверском гидрометеоцентре рассказали о погоде в регионе в предстоящие выходные
30.03.2018 19:18
68
Долгожданное потепление придёт в Тверскую область уже в эти выходные
30.03.2018 18:10
64
Верхневолжье готовится к паводку и пожароопасному периоду
30.03.2018 10:33
89
В Тверском колледже транспорта и сервиса дан старт Всероссийской Олимпиаде автомехаников
30.03.2018 10:06
91
На улице Бакуниной в Твери жители не могут подъехать к своим домам
30.03.2018 09:22
57
В Бологовском районе развивается лучшая семейная животноводческая ферма в России
30.03.2018 09:09
42
На космодроме Плесецк прошли испытания новой баллистической ракеты «Сармат»